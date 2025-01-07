Волгоградцы встретили Светлое Рождество в Александро-Невском соборе





Волгоградцы встретили Рождество Христово в Александро-Невском соборе. Богослужение в кафедральном соборе святого благоверного князя возглавил митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор.







Встретить один из самых главных праздников для православных волгоградцы пришли целыми семьями. Многие взяли с собой детей, чтобы вместе услышать церковные песнопения и молитвы.





Накануне в 17:00 началось праздничное всенощное бдение, а в 23:40 — Часы (краткое богослужение). В полночь 7 января во всех волгоградских храмах началась Божественная литургия. На службу в Александро-Невском соборе пришли сотни горожан.









Напомним, что губернатор в рождественский сочельник посетил храм Иоанна Кронштадтского на севере Волгограда. Здесь Андрей Бочаров пообщался с настоятелем и обсудил развитие храмового комплекса.





Видео: Алексей Костяков / ИА «Высота 102»