Волгоградцы не хотят возвращаться на работу с новогодних каникул

38% опрошенных волгоградцев не готовы вернуться в рабочий режим после затяжных новогодних праздников. Лишь 10% самых стойких жителей региона уже с нетерпением ждут начала трудовых будней, сообщает V102.RU со ссылкой на итоги проведенного опроса в Telegram.

По признанию многих волгоградцев – 20% участников опроса, они не готовы продолжать праздники из-за нехватки денег. Столько же жителей региона сообщили, что даже не заметили праздничных дней, поскольку продолжали работать.

10% опрошенных признались, что устали отдыхать. А 3% не хотят возвращаться на работу, предвкушая путешествия на работу в переполненном общественном транспорте.

Фото: Геннадий Гуляев