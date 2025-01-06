



В Центральном парке культуры и отдыха Волгограда 7 января пройдет Рождественский забег. Как сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу парка, в праздник волгоградцам предстоит пробежать дистанции в один и пять километров.

В 12:00 стартовый свисток прозвучит на километровой дистанции. Ее преодолеть бегунам предлагают в карнавальных костюмах. Возрастных ограничений нет – побегут и взрослые, и дети.

А вот на дистанцию 5 километров будут допущены спортсмены от 10 лет. Участники спортивного соревнования должны будут перед стартом предоставить медицинскую справку о допуске. В забеге уже зарегистрировалось свыше 170 спортсменов.

По завершению забегов все участники в подарок получат на память варежки и шапочки, а призеры и победители – памятные подарки и медали.

Фото: ЦПКиО