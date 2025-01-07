- Владимира призвали по частичной мобилизации в 2022 году, - говорит Татьяна. – Полгода назад он пропал без вести. Мы надеялись до последнего, что он жив, но перед Новым годом пришла эта страшная весть.
У Владимира в Ленинградской области осталась семья и двое детей. А у его многодетной мамы – трое детей.
В ФК «Факел», где Владимир работал тренером, скорбят по погибшему тренеру.
- В клубе Владимир был с 2016 года. Владимир Викторович играл за команду, был хорошим тренером и профессионалом, воспитал много талантливых футболистов, его все любили и уважали. Мы всегда будем помнить о его заслугах! Светлая память... – говорится в некрологе ФК.
Фото ФК «Факел»