Общество

«Полгода мы надеялись»: под Волгоградом похоронили погибшего на СВО детского тренера по футболу

Общество 07.01.2025 10:28
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07.01.2025 10:28


В Котово Волгоградской области перед Новым годом простились с Владимиром Федоровым, бывшим футболистом и  тренером местной спортивной школы. Печальную новость сообщили в футбольном клубе «Факел» из Киришей Ленинградской области.
Как рассказала ИА «Высота 102» мама Владимира Федорова, ее сыну было 35 лет. Он уже около 15 лет жил в Ленинградской области, где работал местным тренером. До этого  трудился в котовской ДЮСШ.
- Владимира призвали по частичной мобилизации в 2022 году, - говорит Татьяна. – Полгода назад он пропал без вести. Мы надеялись до последнего, что он жив, но перед Новым годом пришла эта страшная весть.
У Владимира в Ленинградской области осталась семья и двое детей. А у его многодетной мамы – трое детей.
В ФК «Факел», где Владимир работал тренером, скорбят по погибшему тренеру.
 - В клубе Владимир был с 2016 года. Владимир Викторович играл за команду, был хорошим тренером и профессионалом, воспитал много талантливых футболистов, его все любили и уважали. Мы всегда будем помнить о его заслугах! Светлая память... – говорится в некрологе ФК.
Фото ФК «Факел»

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