Губернатор Бочаров рождественский сочельник проведет в Заволжье





Губернатор Волгоградской области сегодня, 6 января, рабочий день проведет в Заволжье. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на источники в администрации региона, Андрей Бочаров сегодня примет участие в совещании в Среднеахтубинском районе.

По имеющимся сведениям, темой обсуждения станет развитие инфраструктуры в Волгограде и области, предназначенной для нужд молодежи.

Напомним, после Нового года Андрей Бочаров успел провести ряд выездных совещаний. Так, 1 января губернатор Волгоградкой области проинспектировал готовность новой поликлиники, а 2 января проверил качество новых дорог в Дзержинском районе областного центра.

3 января глава региона провел совещание в администрации Волгоградской области, на котором поставил задачу выделить средства на проектирование водовода в городе Котово.