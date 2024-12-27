Экономика

Итоги 2024 года РСХБ в Волгоградской области: инвестпроекты, экосистема «Своё», 44 выпускника «Школы фермера»

Экономика 27.12.2024 10:45 Реклама
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27.12.2024 10:45 Реклама


В последние дни декабря принято подводить итоги уходящего года и строить планы на будущее. По погодным условиям 2024 год выдался сложным, но волгоградские аграрии проявили стойкость: собрали достойный урожай и обеспечили региону позицию в лидерах по производству сельхозпродукции. О том, какую помощь оказал аграриям в их непростом деле Россельхозбанк (РСХБ), рассказал директор Волгоградского регионального филиала Андрей Гавриленко.


— Андрей Анатольевич, какой вклад РСХБ внес в успехи АПК?

— Общий объем кредитования АПК в Волгоградской области в 2024 году превысил 37 млрд рублей, в том числе почти 500 млн рублей выделено на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, а более 36 млрд рублей направлено на проведение сезонных работ. Продолжается активная реализация проекта по глубокой переработке зерна кукурузы предприятием «НьюБио», открытого при финансировании Россельхозбанка, наши клиенты ООО «Заря» в этом году в рамках инвестиционного кредитования приобрели зерносушильное газовое оборудование.

— Как РСХБ поддерживает фермеров Волгоградской области?

— Активными клиентами филиала являются более почти четыре тысячи предприятий различных форм собственности. Можно с уверенностью сказать, что мы с аграриями — «от поля до прилавка».

Банк активно развивает в интересах аграриев различные нефинансовые сервисы. Еще в 2020 году банк запустил цифровую экосистему «Своё», направленную на помощь фермерам в производстве и сбыте продукции. В эту экосистему входит несколько удобных сервисов, в том числе крупнейший сельскохозяйственный маркетплейс «Своё Фермерство». Это магазин всего самого необходимого от сельхозпроизводителей – от зерна и удобрений до техники и даже модульных заводов.

Ещё один полезный сервис – «Своё Родное». Это интернет-магазин фермерских продуктов для жителей городов, на виртуальных прилавках которого можно купить практически любые региональные продукты без наценок прямиком от производителей: мясо, колбасу, сыр, выпечку и многое другое.

Среди нецифровых форм поддержки нужно отметить наш проект мини-ярмарок «Вкусная пятница», когда на территории банка или на территории наших клиентов, а также на областных праздниках фермеры продают свою продукцию. В 2024 году Волгоградский филиал Россельхозбанка провел 40 «Вкусных пятниц».

— Развитие сектора АПК требует высококвалифицированных кадров. РСХБ реализует несколько проектов, направленных на подержание кадрового потенциала сельского хозяйства. Расскажите подробнее.

— Россельхозбанк является опорным банком агропромышленной отрасли страны, поэтому принимает активное участие в подготовке кадров для АПК. Например, на платформе «Я в Агро» выпускники старших классов и студенты могут подготовиться к ЕГЭ, пройти курсы и вебинары от лучших агрошкол страны и ведущих специалистов отрасли, есть интерактивная интернет-площадка «Агроклассы» для школьников. Кроме того, уже 7 лет существует стипендиальная программа РСХБ для студентов, магистрантов и аспирантов аграрных вузов страны.

Нашим стратегическим партнёром является Волгоградский государственный аграрный университет. Ректор университета Виталий Алексеевич Цепляев и всё руководство учебного заведения всегда поддерживают наши инициативы. В этом году мы снова совместно с университетом и при большой поддержке заместителя губернатора Василия Васильевича Иванова и комитета сельского хозяйства Волгоградской области реализовывали совместный проект «Школа фермера». Эта волна подготовила 44 специалиста по направлениям: «Мясное животноводство» и «Растениеводство».  Впервые в Волгоградской области проект был реализован в 2021 году. За предыдущие потоки в Волгоградской области «Школа фермера» уже подготовила 170 квалифицированных аграриев для местного АПК.

Понимая важность формирования кадрового потенциала для сельскохозяйственной отрасли, банк поддерживает инициативы нашего университета по профессиональной ориентации школьников. В этом году банк профинансировал приобретение компьютерной техники для оснащения нового проекта университета – лицея-интерната «АгроЛидер».

РСХБ продолжает стипендиальную программу для студентов профильных ВУЗов, 9 лучших студентов и аспирантов Волгоградского ГАУ в этом году получают мотивационную выплату от банка.

— Какие цели и задачи стоят перед Волгоградским филиалом РСХБ в 2025 году?

— Планы у нас всегда амбициозные. Успешно реализовывать их помогает наш коллектив, который всегда готов к любым вызовам. Так что будем продолжать работать и хорошо делать свое дело. Планируем развивать сотрудничество с учебными заведениями аграрного профиля, помогать агроклассам. И, конечно, продолжать оказывать поддержку предприятиям АПК. А всем жителям Волгоградской области в преддверии Нового года и Рождества хочу пожелать благополучия, здоровья, ценить и развивать своё – родное.

Фото предоставлено пресс-службой банка.

Реклама. АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349 (выдана Банком России 12.08.2015). www.rshb.ru

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