Федеральные новости

В России водителям планируют запретить есть шаурму и курить вейпы

Федеральные новости 06.01.2025 20:02
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06.01.2025 20:02


В России может появиться штраф для автомобилистов за поедание шаурмы и курение за рулем. Как сообщает V102.RU, в случае принятия поправок в закон размер штрафа составит 1,5 тысячи рублей. 

Поправки могут коснуться пункта 2.7 Правил дорожного движения. По закону водителю запрещено пользоваться телефоном, если нет специальной гарнитуры для телефона, которая освобождает руки водителя. Сейчас, согласно правилам, водителя могут оштрафовать, если камера зафиксирует мобильное устройство у уха. Теперь же Минтранс предлагает расширить перечень и включить в него фактические любые предметы.  

В Национальном автомобильном союзе изданию Mash пояснили, что запрет будет касаться электронных сигарет, телефонов и даже еды. Также обсуждается вопрос и об запрете обычных сигарет.  

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