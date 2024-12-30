



Средняя зарплата жителей Волгоградской области рекордно выросла в октябре 2024 года. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Росстат, она составила 60113 рублей. Впервые Волгоградская область вырвалась на третье место в ЮФО по данному показателю. Впереди – только Краснодарский край и Ростовская область, где средняя зарплата составила, соответственно, 67195 и 62362 рубля. Жители Севастополя, например, в среднем зарабатывали 59260 рублей, а Калмыкии – 48249 рублей. Средняя зарплата жителей Волгоградской области рекордно выросла в октябре 2024 года. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Росстат, она составила 60113 рублей. Впервые Волгоградская область вырвалась на третье место в ЮФО по данному показателю. Впереди – только Краснодарский край и Ростовская область, где средняя зарплата составила, соответственно, 67195 и 62362 рубля. Жители Севастополя, например, в среднем зарабатывали 59260 рублей, а Калмыкии – 48249 рублей.

Напомним, динамика средних зарплат в регионе в течение 2024 года была неравномерной. В начале 2024 года они росли и достигли самого пикового значения в июле – 59531 рубля. Однако затем зарплата стала снижаться. Например, в сентябре она упала до 58304 рублей.В начале декабря в Волгоградстате пояснили, что зарплаты зависят от премий, отпускных и других выплат. Так, например, в период летних отпусков традиционно фиксируется рост начисленной заработной платы, за которым следует снижение в августе и сентябре. В то же время в декабре фиксируются премиальные выплаты по итогам года. Подобные тенденции в течение года носят традиционный характер для всей Российской Федерации, заявляли в Волгоградстате.Здесь также добавили, что для анализа изменения уровня оплаты труда используются данные за период с начала года. Так, в январе-октябре 2024 года средняя зарплата в Волгоградской области составила 57140 рублей, что на 17,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.