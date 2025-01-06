Стало известно, когда снесут рынок «Олимпия» на западе Волгограда





В Дзержинском районе Волгограда предприниматели, осуществлявшие торговлю на рынке «Олимпия», продолжают вывозить продукцию и вещи. Как сталои известно ИА «Высота 102» сегодня, 6 января, до конца новогодних каникул торговцы обязаны освободить территорию.

– Как нам сказали, сносить здесь все начнут не раньше 9 января, то есть уже в рабочие будни,– рассказали предприниматели. – Наверное, не хотят омрачать праздники нашим постоянным покупателям этим процессом. Может быть, лишь после каникул подрядчик сможет преступить к работе. Вот только возникает вопрос – а что мешало дать нам возможность распродать закупленную к Новому году продукцию? Как говорится в простонародье, и сам не ам, и другим не дам.

Напомним, о ликвидации рынка «Олимпия» стало известно 26 декабря. Как выяснилось, ещё в 2022 году власти Волгограда, ранее сдавшие территорию под рынком в долгосрочную аренду футбольному клубу «Олимпия», отказались продлевать договор. Долгое время арендатор не терял надежды оспорить решение муниципалитета, но в декабре 2024 года Арбитражный суд Волгоградской области встал окончательно на сторону мэрии, предписав освободить территорию от нестационарных объектов.

– Сейчас на территорию рынка никого не впускают. С наших точек мы уже сняли окна и двери, чтобы хоть как-то вернуть свои вложенные в павильоны деньги, – поделился с информагентством один из владельцев торговых точек на рынке.

В ближайшие дни, по словам волгоградца, на место приедет техника, которая по частям развезет остатки сооружений на металлолом и мусор.



Напомним, благодаря общественному резонансу владельцам точек удалось собрать более 800 подписей местных жителей для сохранения рынка. Однако коллективные походы в районную администрацию не дали результата.