Тонны неизвестного молока попали в магазины Волгограда и области





В Волгоградской области территориальным управлением Россельхознадзора выявили нарушение при оформлении ветеринарных документов на молочную продукции. В итоге, как сообщили специалисты, в оборот было введено 12 тонн неизвестного молока.

– Должностными лицами ведомства выявлено, что уполномоченным лицом на площадке предприятия путем добавления записи в журнал через «инвентаризацию» введено в оборот 12 тонн питьевого молока неизвестного происхождения. Данный факт не обеспечивает прослеживаемость продукции при производстве и не позволяет установить, из какого сырья была произведена данная продукция, – сообщили в ведомстве.

Данное обстоятельство является нарушением закона № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», технического регламента «О безопасности пищевой продукции» и правил организации работы и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме (Приказ Минсельхоза России № 862). Кроме того, нарушена прослеживаемость продукции.

Сообщается, что производителю направлено предупреждение и предостережение о недопустимости подобных нарушений.