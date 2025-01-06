Умные книжки передали детям волгоградские нефтяники

Общество 06.01.2025 11:36
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06.01.2025 11:36
Волгоградские нефтепереработчики вручили воспитанникам коррекционных групп детского сада №374 для слабовидящих специализированные книги для подготовки к школе.
Детский сад №374, который находится в Красноармейском районе Волгограда – необычное учебное заведение. В саду организованы специальные группы для детей с нарушениями зрения. Тут ребята могут не только развиваться и играть, но и получать лечение. Это одно из крупнейших учебных заведений в городе с подобной направленностью. Важной частью коррекционных занятий является работа со специальными тактильными книгами, которые помогут детям научиться читать, развить воображение и осязание.
30 комплектов таких книг от Благотворительного фонда «ЛУКОЙЛ» вручили ребятам представители Волгоградского НПЗ.
Умные книжки от нефтяников помогут воспитанникам детского сада получить равные со сверстниками возможности для развития и подготовиться к обучению в школе.
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