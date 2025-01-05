Полиция сообщила подробности ДТП с «перевëртышем» на ул. Титова

Полиция сообщила подробности массовой аварии в Краснооктябрьском районе Волгограда, в результате которой одна машина перевернулась ещë несколько оказались разбиты вечером 5 января.
По предварительным сведениям полиции, дорожно-транспортное происшествие совершила 5 января в 18.48 на ул. Титова водитель Renault Logan.
– Водитель иномарки совершила столкновение с такси, после чего врезался в два автомобиля, находившихся на парковке. В результате в больницу с травмами был доставлен пассажир такси, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.
По факту ДТП проводится проверка. На месте аварии работают экипажи Госавтоинспекции, оперативно-следственная группа.
Напомним, очевидцы сняли на видео последствия ДТП.