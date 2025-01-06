Митрополит Феодор проведет рождественское богослужение в соборе Александра Невского

Жителей Волгоградской области приглашают на праздничное богослужение 7 января в собор Александра Невского, где митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор совершит ночную Рождественскую Божественную литургию.
По информации пресс-службы Волгоградской епархии, начнется служба во вторник в 00.00. Накануне, в 17.00 6 января, в кафедральном соборе митрополит Феодор проведет Всенощное бдение.
6 января
07:00 — Царские Часы. Изобразительны. Божественная Литургия свт. Василия Великого. Свято-Духов монастырь (ул. Чапаева, 26)
17:00 – Всенощное Бдение. Кафедральный собор Александра Невского.
7 января
00:00 — Божественная Литургия. Кафедральный собор Александра Невского.
17:00 – Всенощное Бдение. Кафедральный собор Александра Невского.