Общество

Митрополит Феодор проведет рождественское богослужение в соборе Александра Невского

Общество 06.01.2025 09:00
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06.01.2025 09:00


Жителей Волгоградской области приглашают на праздничное богослужение 7 января в собор Александра Невского, где митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор совершит ночную Рождественскую Божественную литургию. 

По информации пресс-службы Волгоградской епархии, начнется служба во вторник в 00.00. Накануне, в 17.00 6 января, в кафедральном соборе митрополит Феодор проведет Всенощное бдение. 

6 января 

07:00 — Царские Часы. Изобразительны. Божественная Литургия свт. Василия Великого. Свято-Духов монастырь (ул. Чапаева, 26)

17:00 – Всенощное Бдение. Кафедральный собор Александра Невского.

7 января 

00:00 — Божественная Литургия. Кафедральный собор Александра Невского.

17:00 – Всенощное Бдение. Кафедральный собор Александра Невского.

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