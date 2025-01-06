РКН назвал причину массового сбоя в работе онлайн-сервисов в России





Стала известна причина массового сбоя в работе онлайн-сервисов и соцсетей в России. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Роскомнадзор, на нестабильную работу интернет-ресурсов повлияла авария на магистральной сети у одного их операторов связи.

- Авария на магистральной сети у одного из операторов связи стала причиной массового сбоя сервисов в РФ — она уже устранена, - заверили в Роскомнадзоре.

Напомним, пользователи начали жаловаться на некорректную работу крупных соцсетей, а также стриминговых платформ и банковских сервисов.