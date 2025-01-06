Обвисшие щеки и язвы на лице: чем грозят новогодние праздники волгоградкам





Употребление алкоголя может вызвать необратимые последствия не только для здоровья, но и сказаться на внешнем виде. Крепкие напитки провоцируют преждевременное старение и могут стать причиной появления уродующих язв на лице. Об этом рассказала главный внештатный дерматовенеролог волгоградского облздрава Татьяна Заклякова.

- Любое количество выпитого спиртного, независимо от крепости напитка, приводит к обезвоживанию, потому как этанол выводит жидкость из организма, лишая ее влаги и питательных веществ. Чем больше вы выпьете, тем больше вреда нанесете своей коже. Обезвоживание кожи обернется вам ее сухостью, чрезмерным шелушением и желтоватым оттенком, - предупреждает специалист.

Если не остановиться вовремя и не отказаться от алкоголя, кожа лица совсем скоро перестанет быть гладкой и эластичной и превратится в дряблую и морщинистую. Дополнением к этому «букету» станут расширенные поры и сосудистая сетка на лице. Больше того: если же после спиртного у вас появляются отеки, это может привести к провисанию щек и мешкам под глазами.

- Одно лишь вечно красное лицо чего стоит и тональный крем не всегда может справиться с этой проблемой. У любителей выпить со временем появляется сосудистая сеточка на лице из-за стойкого расширения мелких сосудов кожи, а еще покраснение лица может быть реакцией на один из продуктов распада алкоголя – ацетальдегид, который отвечает за высвобождение гистамина, - рассказала Татьяна Заклякова.

Первый удар на себя при употреблении алкоголя принимает, конечно, печень, что приводит к нарушению ее работы. Далее появляется кожная порфирия, которая сопровождается фоточувствительностью, хрупкостью кожи, образованием на коже эрозий и корочек. Следующий шаг – появление псориаза.

- Неприятная новость для любителей «красного» - оно, как правило, является нефильтрованным, а значит на его переваривание организму нужно больше времени. К тому же, оно может спровоцировать появление красных пятен на коже, поэтому тем, кто предрасположен к кожным заболеваниям от него лучше отказаться, - советует дерматовенеролог.

Коктейли из-за большого количества сахара влияют на распад коллагена, который придает коже эластичность и мягкость.

Для поддержания здорового вида кожи дерматолог советует пить достаточное количество воды, использовать увлажняющие крема, а также включить в рацион витамины А, C, E, B1, B6, B2, B3 и Omega3.