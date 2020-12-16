«Открытие private banking» получил премию в номинации «Лучшие решения по управлению благосостоянием»
Экономика 16.12.2020 14:06
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16.12.2020 14:06
Банк «Открытие» стал лауреатом престижной премии SPEAR’S Russia Wealth Management Awards 2020. «Открытие private banking» получил премию в номинации «Лучшие решения по управлению благосостоянием». Кроме того, банк получил премию в номинации «Лучший российский банк для корпоративных клиентов». Церемония награждения состоялась 14 декабря в здании театра Et Cetera, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.
«Мы рады, что наши усилия по разработке индивидуальных инвестиционных стратегий и комплексных решений для состоятельных клиентов, наша финансовая экспертиза получили такую высокую оценку. Это подтверждает, что Открытие Private Banking остается одним из лидеров сегмента для клиентов private в России и мы приложим все усилия, чтобы сохранить и укрепить этот статус», –Прокомментировала руководитель «Открытие private banking» Виктория Денисова.
SPEAR'S Russia Wealth Management Awards – ежегодная премия для лучших представителей индустрии частного банковского обслуживания, управления большими капиталами и смежных индустрий. Организаторы премии в России – портал PBWM.ru и журнал SPEAR'S Russia. Независимый консультант – PwC. Премия учреждена и вручается по аналогии с британской премией SPEAR’S Wealth Management Awards. Церемония ежегодно проводится журналом SPEAR’S UK в Лондоне.
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