Экосовет при Волгоградской областной думе: итоги 2020 года





Деятельность Экосовета при Волгоградской областной думе в уходящем 2020 году проанализировали журналисты ИА «Высота 102».

Основные темы, которые поднимали члены Экосовета под председательством депутата облдумы, руководителя профильного комитета регпарламента Ирины Соловьевой, касались как точечных проблем экологии региона, так и масштабных проектов. Волгоградская область, как известно, участвует в реализации национального проекта «Экология» и нескольких федеральных программ: «Оздоровление Волги», «Чистая страна», «Чистая вода», «Комплексная система обращения с отходами» и «Сохранение лесов», «Сохранение уникальных водных объектов». На финансирование мероприятий в сфере экологии в Волгоградской области в 2021 году планируется направить более 7 миллиардов рублей.

Огромные деньги пойдут на продолжение ликвидации свалок, вовлечение отходов в переработку, лесоразведение и лесовосстановление, расчистку ериков и рек, экологическую реабилитация водных объектов, реализацию «проекта мечты» по строительству на реке Ахтуба комплекса гидротехнических сооружений для обводнения Волго-Ахтубинской поймы.

В бюджете региона предусмотрены и ассигнования на развитие системы особо охраняемых природных территорий, воспроизводство охотничьих ресурсов, оснащение лесничеств.

Программой «Чистая вода» предусмотрены средства на модернизацию систем водоснабжения в населенных пунктах Камышинског, Среднеахтубинского, Дубовского, Ленинского, Суровикинского, Новониколаевского и Серафимовичского районов.





Одна из самых болезненных тем - ситуация в Светлоярском районе Волгоградской области. В Экосовете заявляют, что обеспечение благоприятной окружающей среды на территории проблемного муниципального района находится на постоянном контроле. В этом году не единожды проходили как дистанционные, так и выездные заседания временной рабочей группы с участием представителей власти и общественности, рассматривались обращения граждан.

«Мы хотим непосредственно на месте лично посмотреть, как выполняются программные мероприятия, чтобы затем проинформировать об этом жителей района. Экологические проблемы накапливались здесь десятилетиями. Достаточно большое количество промышленных предприятий, которые впоследствии оказались брошенными, устаревшая коммунальная инфраструктура, пруды-накопители, состояние водных объектов – всё это негативно отражалось на состоянии окружающей среды. Разработанная по поручению главы региона программа стала пилотным проектом, позволяющим обеспечить комплексный подход к решению наиболее актуальных вопросов», - отмечала Ирина Соловьева.





Из того, что жители Светлоярского района уже сейчас должны видеть и ощущать, можно отметить благоустройство набережной, реконструкцию защитной лесной полосы «Саратов-Астрахань» и высадка зеленых насаждений на территории, прилегающей к пруду Плотинка. Работы и по расчистке самого пруда планируется завершить в 2021 году.

На очереди - ликвидация негативного воздействия на окружающую среду накопленных отходов, включая рекультивацию земельных участков на территории Светлоярского района, организация водоснабжения Цацинского сельского поселения, а также реабилитации озера Цаца.

Актуальные вопросы, связанные с модернизацией коммунальной инфраструктуры поселка Светлый Яр, пока остаются в стадии проработки. Речь идет о необходимости реконструкции канализационных сетей, создании пункта приема жидких коммунальных отходов и строительстве очистных сооружений.





Серьезным испытанием для Экосовета стало вовлечение в резонансную ситуацию с грядущим строительством третьего пускового комплекса мостового перехода через Волгу, при котором планируется вырубка множества дубов и другие вредные для природы мероприятия. В Экосовете воздержались от общения с активистами - противниками уничтожения деревьев и сделали акцент на встречах с некоторыми жителями и ознакомлении с потенциалом лесопитомников. Рабочая группа во главе с Ириной Соловьевой посетила Среднеахтубинский, Ольховский, Камышинский и другие лесопитомники. Эксперты констатировали, что всего на территории Волго-Ахтубинской поймы возможна высадка свыше 235 тысяч саженцев, в том числе более 100 тысяч дубов, что значительно превысит число сносимых при строительстве автомагистрали деревьев. «Данный подход позволит минимизировать ущерб окружающей среде», - заявили в Экосовете.

Еще одна тема, активно поддержанная Экосоветом при Волгоградской областной думе, - инициатива губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова по объединению усилий регионов по вопросам сохранения экосистемы Нижнего Дона и Цимлянского водохранилища.

«Мы должны объединиться и сделать всё возможное для того, чтобы улучшить состояние Дона, малых рек, родников всего Донского бассейна. Пришло время, чтобы в интересах будущих поколений начать совместно решать экологические проблемы, которые копились долгими годами», - руководитель Экологического совета при Волгоградской областной Думе Ирина Соловьева выразила однозначное мнение.





Экологическое просвещение - одна из «коронных» сфер деятельности Экосовета. Главная цель - повышение экологической культуры детей и взрослых, формирование у жителей ответственного и бережного отношения к окружающей среде. Привлечение жителей к уборке замусоренных территорий, творческие конкурсы и встречи - все это имело место быть и в этом году. «В Волгоградской области накоплен большой опыт по привлечению школьников, молодежи, волонтеров самого разного возраста к участию в природоохранных мероприятиях и акциях. Вопросы, связанные с экологическим воспитанием и просвещением, занимают важнейшее место в деятельности Экосовета при Волгоградской областной Думе. В регионе с каждым годом растет число граждан, понимающих, насколько важно беречь природу, разумно использовать ее богатства», - Ирина Соловьева отмечала, что благодаря такой общественной поддержке удается решать многие важные экологические задачи.





Также Экосовет в этом году вставал на защиту лесных насаждений в Ольховском и других районах Волгоградской области. Рабочая группа посетила 18 муниципалитетов, где планировалась санитарно-оздоровительная вырубка погибших и нежизнеспособных деревьев. После обращения Экосовета и профильного комитета регионального парламента в областной комитет природы и Центр защиты леса Волгоградской области в 2020 году был изменен подход к санитарно-оздоровительным мероприятиям в отношении лесных насаждений, прежде всего, многолетних дубов.

«Санитарная вырубка деревьев проходит ежегодно. Это необходимая процедура, которую проводят на основе лесопатологических обследований. Необходимо своевременно очищать лесные территории от сухостоя, нежизнеспособных деревьев, чтобы снизить риски пожаров и ликвидировать благоприятную почву для насекомых-вредителей. Но, на наш взгляд, несмотря на то, что Лесной кодекс позволяет проведение сплошных санитарных рубок, нужно подходить к этому процессу более корректно, не пуская под вырубку здоровые деревья, которые бы могли еще радовать зеленой листвой, очищать воздух и спасать от зноя», - подчеркивала председатель Экологического совета при Волгоградской областной Думе, руководитель парламентского комитета по охране окружающей среды и природопользованию Ирина Соловьева.





Взаимодействие с промышленниками области по снижению негативного воздействия на окружающую среду и внедрению наилучших доступных технологий - еще одно из направлений работы Экосовета. Так, выездные совещания проходили на площадке АО «КАУСТИК». К обсуждению проблем привлекались руководители заводов, представители органов исполнительной и законодательной власти, природоохранных и надзорных ведомств, общественности, а также члены двух рабочих групп, созданных при Экосовете, - по изучению экологической ситуации на территории южного промышленного узла Волгограда и по изучению экологической ситуации в Светлоярском районе. Кстати, среди тех предприятий страны, которые должны перейти и уже переходят на наилучшие доступные технологии, четыре предприятия региона. Это ОАО «Волжский абразивный завод», АО «Себряковцемент», ООО «Лукойл-Волгограднефтепереработка», ООО «Концессии водоснабжения». До конца 2022 года все они должны получить комплексное экологическое разрешение.





Материал подготовлен в рамках проекта «Решение проблем экологии - забота каждого»



