Михаил Мишустин занялся ценами на подсолнечное масло





Председатель правительства Михаил Мишустин устроил сегодня разнос на заседании кабмина из-за резкого роста цен на некоторые продукты питания. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на стенограмму, председатель правительства напомнил, что тенденция роста цен на продукты появилась еще осенью. "Но многие из вас объясняли такой рост лишь сезонным фактором, не учитывая увеличение объёмов экспорта этих товаров, динамику мировых цен на эти продукты, рост курса валют и сокращение производства ряда товарных позиций. Но сезонность изменилась, а ситуация не улучшилась. Почему ответственные министерства и ведомства своевременно не приняли меры и упустили ситуацию с ростом цен на важную продукцию? Хотя все инструменты у вас есть. Недооценили риски, пустили на самотёк. Хочу каждому из вас напомнить ваши прямые обязанности», - заявил он, обращаясь к министрам.

От слов Мишустин перешел к делу и подписал постановление о повышении экспортной пошлины на семена подсолнечника и рапса до 30% от таможенной стоимости вывозимой продукции. Ранее экспортные пошлины на эти виды товаров составляли 6,5% от таможенной стоимости. Такая мера вводится на период с 9 января по 30 июня 2021 года и поможет снизить объемы экспорта и сдержит рост цен на подсолнечник, рапс и продукты их переработки, считают в правительстве.

Напомним, накануне президент Владимир Путин также удивился росту цен на продукты питания. Он заявил, что этот процесс нельзя объяснить пандемией коронавируса. По его словам, в росте цен на сахар, подсолнечное масло, муку, макаронные изделия и хлеб видна попытка подогнать внутренние цены под мировые. Президент потребовал оперативно реагировать на негативную динамику цен на продукты в России, заявив, что соответствующие инструменты у правительства есть.

К слову, в Волгоградской области цены на растительное масло с начала года увеличились с 84 рублей до 114 рублей за кг.



