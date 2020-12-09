Общество 09.12.2020 15:11
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09.12.2020 15:11
Сегодня Госдума приняла закон о переходе Волгоградской области на московское время в третьем и окончательном чтении. Как сообщает ИА «Высота 102», с предложением принять закон по традиции выступила депутат Госдумы от Волгоградской области, член партии «Единая Россия» Татьяна Цыбизова. Ей оппонировал вновь депутат-коммунист Николай Арефьев, который снова напомнил, что жители Волгоградской области на референдуме 2018 года выступили за переход региона в свою, «родную» часовую зону, однако потом депутаты облдумы инициировали сомнительный опрос, на основании которого решили вернуть все назад. «Депутаты Госдумы рискуют утвердить это беззаконие», - предупредил Николай Арефьев и предложил «не волновать людей на пустом месте». Поддержал свою коллегу и депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Иванов. Однако депутат-единоросс Евгений Косяненко заявил, что у фракции «ЕР» нет оснований не доверять выступлениям депутатов-единороссов из Госдумы и Волгоградской областной думы и предложил принять законопроект. Что и было сделано: 332 депутата выступили за, 14- против и 9 – воздержались.
Ранее, напомним, ИА «Высота 102» сообщало, что стрелки в Волгоградской области переведут 27 декабря после утверждения скандального закона Советом Федерации и подписания президентом России.
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