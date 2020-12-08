Борьба с коррупцией

Власти Волгоградской области вводят трехуровневый контроль за госзакупками

Борьба с коррупцией 08.12.2020 10:47
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08.12.2020 10:47


Дополнительные меры в сфере организации осуществления закупок товаров и услуг для обеспечения госнужд приняты руководством Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Бочаров. Согласно документу, теперь процедура подготовки документов, разрабатываемых заказчиками, будет проходить согласование коллегиальных органов. Коллегиальные органы разделят на три категории. Коллегиальные органы первого уровня будут созданы при органах исполнительной власти, осуществляющих рассмотрение и согласование закупочных документов непосредственно органа исполнительной власти. Второй уровень предусматривает согласование на уровне первых заместителей губернатора. Коллегиальный орган третьего уровня будет создан при вице-губернаторе – руководителе аппарата губернатора. 
Возглавят эти структуры непосредственно руководители органов исполнительной власти – комитетов и инспекций, а также заместители главы региона, а в состав коллегиальных органов включат юристов, работников подразделений по профилактике коррупционных правонарушений и сотрудников контрактной службы. По согласованию к работе комиссий могут привлекаться представители правоохранительных органов, территориальных органов федеральной власти, члены общественных советов при органах исполнительной власти, а также другие эксперты. 
Главная цель новшества – предотвращение коррупционных и иных правонарушений при осуществлении закупок, обеспечение прозрачности и гласности этого процесса, а также развитие добросовестной конкуренции среди участников закупок. Коллегиальные органы будут изучать закупочную документацию и рассматривать проблемные вопросы, возникающие в ходе ее разработки, связанные в первую очередь с заказами в рамках реализации национальных, федеральных, региональных и других приоритетных проектов. Также особое внимание будет уделяться закупкам с начальной ценой контракта выше 50 миллионов рублей и имеющим высокую социальную или экономическую значимость для региона. 
Под действие нового нормативного акта попадают все органы исполнительной власти, за исключением аппарата губернатора и представительства Волгоградской области в Москве, и подведомственные им госучреждения. Муниципалитетам также рекомендовано внедрить в местных администрациях новую систему контроля закупок. 
Между тем, по данным комитета по регулированию контрактной системы в сфере закупок Волгоградской области за 9 месяцев 2020 года в регионе было заключено контрактов на оказание различных работ и услуг на общую сумму около 41,7 миллиарда рублей. При этом было расторгнуто контрактов на сумму более полумиллиарда рублей как по соглашению сторон, так и в связи с односторонним отказом заказчика или подрядчика. 
Материал подготовлен в рамках проекта «Коррупция — угроза национальной безопасности».

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