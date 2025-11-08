



8 ноября Александр Бастрыкин вмешался в проверку, организованную в Волгоградской области по факту жалоб работников «Быковской ЦРБ» на трудовое рабство. Председатель СК России потребовал от местных следователей возбудить уголовное дело.

- В сети Интернет размещено видеообращение к Председателю СК России А.И. Бастрыкину сотрудников одной из больниц Волгоградской области по вопросу совершения противоправных действий главным бухгалтером учреждения. Длительное время женщина официально замещала несколько должностей, получая за каждую заработную плату, однако фактически она делегировала свои обязанности другим сотрудникам, с которых также незаконно требовала передавать ей денежные средства, - сообщили в Следкоме.

Кроме того, работники рассказали правоохранителям об эпизодах, связанных с подделкой бухгалтером кадровой документации, а также фиктивном приобретении лекарственных препаратов.

При этом жалобы сотрудников на беспредел в больнице долгое время игнорировались ответственными лицами.

Александр Бастрыкин потребовал от СУ СК России на основании свидетельства граждан возбудить уголовное дело и представить доклад в центральный аппарат об его расследовании. Ход следственных действий поставлен на контроль.

Отметим, ранее редакция ИА «Высота 102» сообщала, что работники медицинского учреждения пытались добиться уголовного наказания главного бухгалтера, однако следственные органы по итогу проверки посчитали проступки фигуранта малозначительными и прекратили производство.

Фото: Следком