Под Волгоградом полиция изъяла 8 авто у водителей за нарушения ПДД





В Среднеахтубинском районе Волгоградской области сотрудники Госавтоинспекции в ходе очередного рейда конфисковали восемь автомобилей за различные нарушения правил дорожного движения. Как рассказали в ГУ МВД России по региону, мероприятие проводилось 6 ноября в целях обеспечения безопасности на дорогах региона.

Так, всего инспекторами было зафиксировано почти 50 различных правонарушений. В отношении 11 водителей, которые управляли автомашинами с установленной на стеклах «тонировкой», вынесены постановления по делам об административных правонарушениях. В частности, задержано и помещено на специализированную стоянку 1 транспортное средство, не зарегистрированное в установленном порядке.

- Помещены на специализированную стоянку 7 автомашин, владельцы которых сели за руль без водительских удостоверений. Выявлено 1 транспортное средство с незаконно внесенными изменениями в его конструкцию. 7 человек управляли автомашинами без водительских удостоверений, - уточнили в пресс-службе регионального главка МВД.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области