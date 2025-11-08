







Накануне, 7 ноября, в Волгограде определились победитель и призёры малого финала Континентальной лиги по дзюдо на призы компании «Сады Придонья».





В финальных соревнованиях приняли участие восемь команд, которые заняли третьи места и ниже на предварительном этапе турнира в дивизионах «Кавказ», «Восток» и «Центр» - «Эдельвейс» (Грозный), СШОР им. Анатолия Рахлина (Санкт-Петербург), «Локомотив Джуниор» (Нальчик), «Триумф» (Барнаул), «Майкопская школа дзюдо», «Чемпион» (Железноводск), «Жемчужина» (Сочи) и «Придонье Топ Тим» (Волгоград). Отметим, на этой стадии наша команда заняла третье место в дивизионе «Центр».





Соревнования проводились в формате «стенка на стенку» в весовых категориях до 66, 73, 81, 90 и свыше 90 кг. Каждая из команд состояла из пяти спортсменов. Для победы в матче коллективам нужно было выиграть три индивидуальные схватки.





На предварительной стадии состоялись несколько встреч. «Эдельвей» со счётом 3:1 победил «Чемпиона». СШОР имени Анатолия Рахлина оказался сильнее «Триумфа» - 3 0. «Придонье топ Тим» одолела команду из Майкопа с общим счётом 3:1. «Локо-Джуниор» победил «Жемчужину» - 3:0.

По итогам предварительных поединков путёвки в cтадию плей-офф вместе с волгоградскими спортсменами завоевали «Локомотив Джуниор», «Эдельвейс» и СШОР им. А. Рахлина.





Команда из Санкт-Петербурга в первом полуфинале уверенно победила соперников из «Эдельвейса» - 3:0. Во втором полуфинале хозяева встретились с коллективом «Локомотивом Джуниором». После четырех поединков счёт в серии был равный - 2:2.





В начале серии Александр Дурноян из «Придонье Топ Тим» в весе 90 кг обыграл Тамерлана Кунижева («Локомотив-Джуниор»). Затем в категории 90+ сравнял счёт в матче Арсен Кадзаев, победивший Александра Алимова. В следующей схватке Марат Жемухов в весе до 66 кг победил Ислама Бабитова и благодаря этому «Локомотив» вышел вперёд. В четвёртой встрече Ахмазод Масъуди (73 кг) одолел Тамерлана Кушхова. Затем в решающем противостоянии Тимур Ижаев из клуба «Придонье Топ Тим» в категории до 81 кг оказался сильнее Степана Жильникова и тем самым принес своей команде победу с общим счётом 3:2 и путёвку в финал.

В битве за главный трофей соревнований СШОР им. А. Рахлина одержала победу над «Придонье Топ Тим» со счётом 3:0. В категории свыше 90 кг Антон Кривобоков из СШОР им. А. Рахлина одолел Аслана Джиоева («Придонье Топ Тим»). В весе до 66 кг Даниил Немченко («Придонье Топ Тим») проиграл Мирзоюсуфу Гафурову из СШОР им. А. Рахлина и в заключительной схватке до 73 кг Алан Хубиев (СШОР им. А. Рахлина) выиграл схватку у Ахмазода Масъуди из волгоградской команды.





Этот успех принёс коллективу из Северной столицы итоговую победу на соревнованиях. Дзюдоисты «Придонье Топ Тим» завоевали серебряные медали, а «Локомотив Джуниор» и «Эдельвейс», проигравшие в полуфиналах, стали обладателями бронзовых наград. Призовой фонд малого финала - три миллиона рублей. Победители заработали 1,2 млн, серебряные призёры 800 тысяч рублей, обладатели бронзовых наград – по 500 тысяч.

















































Фото: Андрей Поручаев V102.RU