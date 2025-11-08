8 ноября опубликован указ Владимира Путина о кадровых перестановках в Минобороны. Командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Санчик назначен на должность замминистра военного ведомства, а занимавший этот пост генерал-полковник Андрей Булыга занял должность заместителя секретаря Совбеза России.
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров направил поздравления Александру Санчику в связи с повышением.
- Глава региона поблагодарил генерал-полковника за высокий уровень взаимодействия в выполнении задач специальной военной операции и содействие в развитии Волгоградской области, — подчёркивается в официальном сообщении пресс-службы губернатора.