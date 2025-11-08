Происшествия

Минобороны: над Волгоградской областью за ночь ликвидированы 8 БПЛА

Происшествия 08.11.2025 07:36
08.11.2025 07:36


8 ноября дежурные расчёты ПВО вновь отразили массированный налёт беспилотников на Волгоградскую область. На этот раз ночной атаке подверглись районы на северной границе региона.

- Дежурными средствами ПВО над Волгоградской областью перехвачены и уничтожены 8 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, - сообщили в Минобороны.

В целом налёт БПЛА затронул десять регионов России. Больше всего смертоносных летательных аппаратов было уничтожено над Ростовской областью – 36 объектов. Ещё 10 беспилотников сбиты над Брянской областью, 9 над Курской областью, по 5 над Белгородской областью и Крымом, 3 над Саратовской областью и по одному над Воронежской, Смоленской и Орловской областями.

Отметим, ранее редакция сообщала, что в результате атаки БПЛА на Волгоградскую область без света остались населённые пункты на территории Киквидзенского, Урюпинского, Новониколаевского и Новоаннинского районов.

