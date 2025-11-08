В Волгограде прощаются с журналистом Сергеем Трофимовым





8 ноября в Дзержинском районе Волгограда проходит прощание с известным журналистом, основателем и бывшим главным редактором ИА «Высота 102» Сергеем Трофимовым. Траурная церемония началась в 11:00 на Димитриевском кладбище.





Проводить в последний путь усопшего собрались родственники, друзья, близкие знакомые, коллеги, представители власти и, конечно же, читатели.









После траурной церемонии здесь же в церкви святого Иосифа Астраханского состоится отпевание. Похоронен журналист будет на Моторном кладбище.

Отметим, как сообщала редакция, Сергей Петрович умер 5 ноября после продолжительной болезни. Ранее соболезнования родным и близким основателя ИА «Высота 102» выразил в официальной правительственной телеграмме замминистра МВД России генерал-полковник полиции Александр Кравченко.

Фото: Андрей Поручаев / ИА "Высота 102"