Север Волгоградской области частично остался без света после атаки БПЛА

В ночь с 7 на 8 ноября Волгоградская область вновь подверглась массовому налёту беспилотников ВСУ. Операторы аппаратов выбрали целью энергетическую инфраструктуру региона. В результате атаки оказались обесточены населённые пункты на территории сразу четырёх районов. Ситуацию прокомментировал губернатор Андрей Бочаров.
- Силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации отражена массированная атака беспилотных летательных аппаратов на объекты энергетической инфраструктуры Волгоградской области. Ремонтные службы восстанавливают электроснабжение прилегающих к подстанции ЛЭП «Балашовская» населенных пунктов в Киквидзенском, Урюпинском, Новониколаевском и Новоаннинском районах, - подчеркнул глава региона.
Отметим, по предварительным данным, повреждений домов и пострадавших от очередного террористического акта киевского режима нет. Ранее в Волгоградской области около 23:00 была объявлена беспилотная опасность, одновременно Росавиация приостановила работу аэропорта Волгограда. По данным мониторинговых каналов, значительная часть дронов следовала через регион транзитом, пытаясь прорваться в Саратовскую область.
