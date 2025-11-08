Спорт

«Ротор» на «Волгоград Арене» сыграет с «Шинником» 

08.11.2025 15:56
Завтра, 9 ноября, «Ротор» дома встретится с ярославским «Шинником». Матч в рамках 18-го тура Первой лиги начнётся в 16-00 ч.

Волгоградский клуб идёт на шестом месте в турнирной таблице с 26-ю очками. В последних семи матчах первенства подопечные Дениса Бояринцева одержали только одну победу - в родных стенах был обыгран новороссийский «Черноморец». В прошлом туре «Ротор» на своём поле уступил тульскому «Арсеналу», после чего безвыигрышная серия сине-голубых достигла трёх встреч. От идущих на первом и втором местах «Урала» и «Факела» соответственно волгоградская команда отстаёт уже на 10 очков. Расположившаяся на четвёртой строчке московская «Родина» опережает «Ротор» на четыре очка.

Конкуренты волгоградцев в борьбе за выход в РПЛ постепенно отрываются от сине-голубых, поэтому победа в ближайшем матче в плане турнирных перспектив имеет очень большое значение для «Ротора». 

«Шинник» находится ровно посередине таблицы - на девятой позиции c 22 очками. Ярославцы в 17 играх одержали пять побед, семь раз разошлись миром с соперниками и потерпели пять поражений. В прошлом матче «Шинник» благодаря голу полузащитника Руслана Куля дома обыграл идущий следом за «Ротором» «Челябинск» со счётом 1:0.  

В первом круге в Ярославле хозяева оказались сильнее волгоградцев - 2:0. До перерыва автогол забил Максим Храмцов, а затем установил окончательный результат противостояния Альбек Гонгапшев.

У «Ротора» и «Шинника» есть интересные пересечения. Защитники «Ротора» Андрей Семёнов и Николай Покидышев ранее выступали за «Шинник», а Денис Бояринцев являлся в период игровой карьеры в 2008 году футболистом «Шинника». Игрок черно-синих Кирилл Маляров в свое время защищал цвета волгоградской команды. Кроме того, полузащитник и капитан ярославцев Артём Голубев - уроженец Волгограда и воспитанник местной «Олимпии». Тренер вратарей «Шинника» Александр Малышев в 2009 и с 2010 по 2013 год защищал ворота «Волгограда» и «Ротора». 

В составах обеих команд дисквалифицированных нет, но под угрозой пропуска следующего матча в случае заработанной желтой карточки находятся сразу несколько игроков «Ротора» и «Шинника» - Максим Храмцов, Александр Хохлачёв, Сергей Макаров, Альбек Гонгапшев и Артём Голубев,

Перед матчем автограф-сессию проведут легенда «Ротора» Валерий Бурлаченко и олимпийский чемпион по гребле Максим Опалев. Данное мероприятие начнётся в 14-30 ч. После игры на «Волгоград Арене» болельщиков развезут бесплатные электрички


