Общество

"Это наша новая реальность": волгоградский географ - о первом снеге и небывалом потеплении

Общество 08.11.2025 16:36
0
08.11.2025 16:36


Как только на полках магазинах появляются новогодние украшения и горы подарков – а появляются они с каждым годом все раньше и раньше – волгоградцы невольно задумываются о зимней сказке со снегопадом. Но стоит ли ждать осадков в ближайшее время, или зеленые газоны в самые холодные месяцы года становятся нашей нормой? Правда ли, что декабрь уже обрел негласный статус четвертого месяца осени? И случался ли у природы неожиданный снежный фальстарт? Об этом корреспонденты ИА «Высота 102» поговорили с волгоградским географом Денисом Солодовниковым.

По народным приметам первое зимнее «эхо» можно услышать еще в середине октября – на праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Однако в Волгограде осенний снег специалисты называют, скорее, исключением из правил.

- Покров Пресвятой Богородицы – одна из важных дат церковного календаря. Особое значение празднику, который отмечается 14 октября, придается именно в русском православии, возможно потому, что в средней полосе России в это время окончательно завершалась сельскохозяйственная страда теплого сезона. Начинался небольшой отрезок года, когда почти никакие работы невозможны, - рассказывает заведующий кафедрой географии и картографии ВолГУ. - Урожай собран, высушен и заложен на хранение, а вывозить излишки скупщикам сложно из-за осенней распутицы. Это были 2-3 недели вынужденного «отпуска» в сельских общинах, в которые часто игрались свадьбы. Нередко в эти дни выпадал и первый снежок – природный символ чистого божественного одеяния. Но для Волгограда снег на Покров – совсем не своевременное явление, ведь город у нас южный.


Впрочем, порой в небесной канцелярии все же случаются сбои. Так, почти 60 лет назад жители Сталинграда встречали первый снег аж 24 сентября!

- По многолетним данным, первый снег у нас выпадает в среднем 21 ноября, а устойчивый снежный покров формируется 14 декабря (в загородных условиях). В самом Волгограде это может произойти значительно позже, поскольку каждый крупный город – это своеобразный «остров тепла», - объясняет Денис Солодовников. – Сказать, когда первые осадки придут в наш регион в этом году, заранее почти невозможно. Достоверные прогнозы погоды даются на перспективу одной, максимум двух недель, и каким будет наступающая зима (и любой другой сезон), можно лишь предполагать, но не утверждать однозначно.


О том, что делать долгосрочные прогнозы – весьма неблагодарное дело, горожан всякий раз убеждает сама природа.

- В прошлом году в Волгоградской области выдалась чрезвычайно мягкая зима. Она стала второй самой теплой зимой на планете за всю историю метеонаблюдений. Проблема в том, что первое место в этом рейтинге держит сезон 2019-20 годов, - комментирует географ. - То есть из пяти последних зимних сезонов два были очень теплыми. Получается, что сейчас вероятность их повторения составляет 40%.

Если практически бесснежная зима все еще считается нонсенсом, то вот дождливый Новый год - уже практически новая волгоградская традиция

- В классических справочниках по климату нашего региона, подготовленных на материалах наблюдений ХХ века, указывается, что «первая половина зимы неустойчивая, с частыми оттепелями». От того-то дождь в новогоднюю ночь для нас – практически традиционное явление, что знает любой старожил Волгограда. Но дело в том, что раньше январские дожди приходили на смену морозным периодам, которые могли случиться и в ноябре, а уж в декабре – приходили обязательно. Январь же у нас – статистически самый холодный месяц года. А в прошлую зиму и декабрь, и январь выдались практически безморозными, лишь с легкими ночными заморозками. То же самое наблюдалось и зимой 2019-2020. Фактически большую часть зимы стояла погода, характерная для поздней осени. Такова новая климатическая реальность. Возможно, через несколько лет мы, привыкнув к зеленым газонам на Новый год, будем воспринимать как аномалию именно декабрьские морозы.

Фото Павла Мирошкина 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
08.11.2025 16:36
Общество 08.11.2025 16:36
Комментарии

0
Далее
Общество
08.11.2025 16:23
Общество 08.11.2025 16:23
Комментарии

0
Далее
Общество
08.11.2025 14:46
Общество 08.11.2025 14:46
Комментарии

0
Далее
Общество
08.11.2025 14:17
Общество 08.11.2025 14:17
Комментарии

0
Далее
Общество
08.11.2025 13:57
Общество 08.11.2025 13:57
Комментарии

0
Далее
Общество
08.11.2025 13:02
Общество 08.11.2025 13:02
Комментарии 0

0
Далее
Общество
08.11.2025 12:12
Общество 08.11.2025 12:12
Комментарии

0
Далее
Общество
08.11.2025 11:56
Общество 08.11.2025 11:56
Комментарии

0
Далее
Общество
08.11.2025 11:37
Общество 08.11.2025 11:37
Комментарии

0
Далее
Общество
08.11.2025 10:07
Общество 08.11.2025 10:07
Комментарии

0
Далее
Общество
08.11.2025 07:15
Общество 08.11.2025 07:15
Комментарии

0
Далее
Общество
08.11.2025 06:22
Общество 08.11.2025 06:22
Комментарии

0
Далее
Общество
08.11.2025 06:04
Общество 08.11.2025 06:04
Комментарии

0
Далее
Общество
07.11.2025 21:10
Общество 07.11.2025 21:10
Комментарии

0
Далее
Общество
07.11.2025 20:40
Общество 07.11.2025 20:40
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:36
"Это наша новая реальность": волгоградский географ - о первом снеге и небывалом потепленииСмотреть фотографии
16:23
В Камышине скончался один из пострадавших от взрыва самогонного аппаратаСмотреть фотографии
15:56
«Ротор» на «Волгоград Арене» сыграет с «Шинником» Смотреть фотографии
15:28
Под Волгоградом спасатели потушили нелегальное «кладбище» автопокрышекСмотреть фотографии
14:46
Андрей Бочаров поздравил командующего ЮВО с назначением замминистра обороныСмотреть фотографии
14:17
В Волгограде дизтопливо за неделю подорожало на 71 копейкуСмотреть фотографии
13:57
Бастрыкин потребовал уголовной ответственности за рабский труд в «Быковской ЦРБ»Смотреть фотографии
13:02
Проверить начисления платы за отопление волгоградцы могут по формулеСмотреть фотографии
12:47
В Волгограде задержан лихач, проигравший в «догонялки» ГосавтоинспекцииСмотреть фотографииCмотреть видео
12:12
Россияне массово жалуются на масштабный сбой в работе TelegramСмотреть фотографии
11:56
Под Волгоградом после атаки БПЛА свет вернулся в дома жителей четырёх районовСмотреть фотографии
11:37
В Волгограде прощаются с журналистом Сергеем ТрофимовымСмотреть фотографии
11:13
Под Волгоградом на федеральной трассе микроавтобус впечатался в фуруСмотреть фотографии
10:07
Магнитные бури третьи сутки испытывают на прочность волгоградцевСмотреть фотографии
09:11
В Волгограде вспыхнувшая «Лада» напугала жителей посёлка ВодстройСмотреть фотографииCмотреть видео
08:11
В Волжском на видео попал момент жуткого ДТП со школьником и иномаркойСмотреть фотографииCмотреть видео
07:36
Минобороны: над Волгоградской областью за ночь ликвидированы 8 БПЛАСмотреть фотографии
07:29
В Камышине троих мужчин госпитализировали после взрыва самогонного аппаратаСмотреть фотографии
06:22
В Волгограде аэропорт возобновил работу после семичасового простояСмотреть фотографии
06:04
В Волгограде и области отменили действующую всю ночь беспилотную опасностьСмотреть фотографии
05:40
Север Волгоградской области частично остался без света после атаки БПЛАСмотреть фотографии
21:11
«Хотели пройти как можно дальше»: главный тренер «Киквидзе» подвёл итоги чемпионата РФ по мини-футболу 8x8Смотреть фотографии
21:10
Зарплаты волгоградских чиновников «заморозят» до 2027 годаСмотреть фотографии
20:40
Врачи спасли саратовца с огромным куском сала в горлеСмотреть фотографии
20:22
Под Волгоградом полиция изъяла 8 авто у водителей за нарушения ПДДСмотреть фотографии
20:00
Тыквенный сезон: 5 рецептов из главного осеннего суперфудаСмотреть фотографии
19:41
В Госдуме рассмотрят законопроект о полном запрете вейповСмотреть фотографии
19:10
Волгоградец трое суток удерживал позиции в зоне СВОСмотреть фотографии
18:44
Котово, Ефимовка и Нижние Коробки останутся без воды 10 ноябряСмотреть фотографии
18:22
Золотая не только осень? В Волгограде новые улицы готовят к введению платных парковокСмотреть фотографии
 