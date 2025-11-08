"Это наша новая реальность": волгоградский географ - о первом снеге и небывалом потеплении





Как только на полках магазинах появляются новогодние украшения и горы подарков – а появляются они с каждым годом все раньше и раньше – волгоградцы невольно задумываются о зимней сказке со снегопадом. Но стоит ли ждать осадков в ближайшее время, или зеленые газоны в самые холодные месяцы года становятся нашей нормой? Правда ли, что декабрь уже обрел негласный статус четвертого месяца осени? И случался ли у природы неожиданный снежный фальстарт? Об этом корреспонденты ИА «Высота 102» поговорили с волгоградским географом Денисом Солодовниковым.

По народным приметам первое зимнее «эхо» можно услышать еще в середине октября – на праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Однако в Волгограде осенний снег специалисты называют, скорее, исключением из правил.

- Покров Пресвятой Богородицы – одна из важных дат церковного календаря. Особое значение празднику, который отмечается 14 октября, придается именно в русском православии, возможно потому, что в средней полосе России в это время окончательно завершалась сельскохозяйственная страда теплого сезона. Начинался небольшой отрезок года, когда почти никакие работы невозможны, - рассказывает заведующий кафедрой географии и картографии ВолГУ. - Урожай собран, высушен и заложен на хранение, а вывозить излишки скупщикам сложно из-за осенней распутицы. Это были 2-3 недели вынужденного «отпуска» в сельских общинах, в которые часто игрались свадьбы. Нередко в эти дни выпадал и первый снежок – природный символ чистого божественного одеяния. Но для Волгограда снег на Покров – совсем не своевременное явление, ведь город у нас южный.





Впрочем, порой в небесной канцелярии все же случаются сбои. Так, почти 60 лет назад жители Сталинграда встречали первый снег аж 24 сентября!

- По многолетним данным, первый снег у нас выпадает в среднем 21 ноября, а устойчивый снежный покров формируется 14 декабря (в загородных условиях). В самом Волгограде это может произойти значительно позже, поскольку каждый крупный город – это своеобразный «остров тепла», - объясняет Денис Солодовников. – Сказать, когда первые осадки придут в наш регион в этом году, заранее почти невозможно. Достоверные прогнозы погоды даются на перспективу одной, максимум двух недель, и каким будет наступающая зима (и любой другой сезон), можно лишь предполагать, но не утверждать однозначно.





О том, что делать долгосрочные прогнозы – весьма неблагодарное дело, горожан всякий раз убеждает сама природа.

- В прошлом году в Волгоградской области выдалась чрезвычайно мягкая зима. Она стала второй самой теплой зимой на планете за всю историю метеонаблюдений. Проблема в том, что первое место в этом рейтинге держит сезон 2019-20 годов, - комментирует географ. - То есть из пяти последних зимних сезонов два были очень теплыми. Получается, что сейчас вероятность их повторения составляет 40%.

Если практически бесснежная зима все еще считается нонсенсом, то вот дождливый Новый год - уже практически новая волгоградская традиция

- В классических справочниках по климату нашего региона, подготовленных на материалах наблюдений ХХ века, указывается, что «первая половина зимы неустойчивая, с частыми оттепелями». От того-то дождь в новогоднюю ночь для нас – практически традиционное явление, что знает любой старожил Волгограда. Но дело в том, что раньше январские дожди приходили на смену морозным периодам, которые могли случиться и в ноябре, а уж в декабре – приходили обязательно. Январь же у нас – статистически самый холодный месяц года. А в прошлую зиму и декабрь, и январь выдались практически безморозными, лишь с легкими ночными заморозками. То же самое наблюдалось и зимой 2019-2020. Фактически большую часть зимы стояла погода, характерная для поздней осени. Такова новая климатическая реальность. Возможно, через несколько лет мы, привыкнув к зеленым газонам на Новый год, будем воспринимать как аномалию именно декабрьские морозы.

Фото Павла Мирошкина