Элитную квартиру экс-ректора ВолГУ продают в Волгограде за 36 млн рублей





В Центральном районе Волгограда пытаются продать трёхкомнатную квартиру экс-ректора ВолГУ Макcима Зaгoрулько в элитном доме на ул. Мира, 26 с уникальным видом на планетарий. По уверению владельца, жилплощадь только что прошла через капремонт.





Как сообщает сетевое издание volganet.net, здесь была произведена замена проводки, обновлено напольное покрытие, отделка стен, заменены окна и двери, установлены новые радиаторы, оборудована система кондиционирования.

Квартира площадью 90 «квадратов» располагается на втором этаже дома. Каждая комната украшена лепниной, а все элементы декора изготавливались по индивидуальному заказу.

Отметим, за все перечисленные изыски продавец хочет всего лишь 36 млн рублей. Соответствующее объявление было накануне размещено на «Авито».