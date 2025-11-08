



8 ноября в Городищенском районе Волгоградской области очевидцы засняли огромный столб чёрного дыма, поднимающегося со стороны СНТ «Луч». Возгорание появилось здесь около двух часов назад и стремительно распространялось, охватывая всё новые площади.

- Дым видно километров за 7-8. В округе вонь стояла ужасная, дышать было невозможно, - поделился с журналистами местный житель.

По словам волгоградца, возгорание возникло из-за того, что неизвестные подожгли нелегальную свалку покрышек. Ликвидировать пожар пришлось спасателям.

- В 14:00 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в Городищенском районе Волгоградской области. Горел мусор глубокого залегания на площади 40 кв. метров. Пожарные подразделения 65-й пожарно-спасательной части ликвидировали возгорание в 14:49, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Отметим, погибших и пострадавших в пожаре нет. Специалисты предполагают, что причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем.

Фото: Волгоград / t.me