В Волгограде и области отменили действующую всю ночь беспилотную опасность





Утром 8 ноября в Волгоградской области был отменён режим опасности атаки БПЛА. Оповещения об этом из Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций начали приходить жителям и гостям региона.

Напомним, режим беспилотной опасности был введён на территории региона 7 ноября в 22:20 и в общей сложности действовал на протяжении более семи часов. Ранее губернатор Андрей Бочаров сообщил о ликвидации последствий ночной атаки БПЛА на энергетическую инфраструктуру региона.

Фото из архива ИА «Высота 102»