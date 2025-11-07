«Хотели пройти как можно дальше»: главный тренер «Киквидзе» подвёл итоги чемпионата РФ по мини-футболу 8x8

Сегодня, 7 ноября, в Сочи завершился чемпионат России по мини-футболу в формате 8x8. «Киквидзе» из станицы Преображенская Волгоградской области , победивший в региональном отборе, вышел в плей-офф, где в 1/32 финала проиграл московскому «Транслому» с бывшими профессиональными футболистами в составе и тем самым досрочно покинул соревнования. Чемпионом турнира, в котором принимали участие 112 команд, стал ростовский коллектив МТТ. В финале со счётом 4:2 они обыграли подмосковный «Комбинат». Отметим, в мини-футболе формата 8x8 матч состоит из двух таймов по 25 минут.

Напомним, по итогам группового этапа «Киквидзе» с четырьмя очками занял первое место. В стартовой игре на выбивание футболисты из Волгоградской области крупно уступили столичному сопернику - 1:6. Единственный гол в составе «Киквидзе» при счёте 0:5 во второй половине встречи забил Иван Егоров.

Итоги турнира для «Киквидзе» в интервью сайту V102.RU подвёл главный тренер команды Игорь Мамонтов.

- В матче с «Трансломом» были шансы, чтобы забить, но не повезло. В первом тайме создали больше моментов, чем соперник. Пропустили два безответных мяча до перерыва. Затем побежали отыгрываться, однако безуспешно. Мы конкретных задач на этот чемпионат не ставили. Конечно, хотели пройти как можно дальше. При этом получили хороший опыт. Здесь очень много сильных команд. В прошлом году тоже участвовали в чемпионате страны и тогда не вышли из группы. За это время мы играли в ЛФЛ и прибавили в качестве футбола, но и другие клубы тоже показали прогресс. На чемпионате России собраны команды с большими амбициями и соответствующими бюджетами, хоть и любительские. Мы в первом матче сыграли вничью с «Ока Молоко» из Рязани. У них очень серьезный местный спонсор. Подготовка у этого коллектива была на высоком уровне. В целом, все соперники сильные. Многое на таких серьёзных соревнованиях зависит в том числе от везения. Организация турнира отличная. Наша делегация насчитывала около 100 человек вместе с футболистами, их семьями и болельщиками, - подчеркнул специалист.





Наставник «Киквидзе» также поделился будущими планами коллектива.

- У «Киквидзе» молодая команда, состоящая из футболистов нашего района и Волгоградской области. Достаточно 23-24 летних ребят, есть игроки в возрасте 20 лет. Самым старшим по 28 лет. В мае 2026 года выступим на Кубке России в формате 8x8, где будут играть 64 команды. Также хотим пройти отбор на следующий чемпионат России в формате 8x8. Но отмечу, что наше основное направление - футзал 6x6. Мы участвовали на чемпионате страны в данном формате летом и дошли только до 1/16 финала. Вылетели по итогам серии пенальти. Хотя должны были пройти в 1/4 или 1/2 финала. Поэтому снова попробуем квалифицироваться на чемпионат России в 2026 году. У нас амбициозные задачи на все эти соревнования, - заключил Игорь Мамонтов.





Фото:«Киквидзе» vk.com



