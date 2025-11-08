



В Волгограде из-за резкого похолодания отопительный сезон 2025-2026 годов начался досрочно, с 6 октября. Ранняя подача тепла в квартиры областного центра разделила собственников на два лагеря: тех, кто радуется тёплым батареям, и тех, кто опасается внушительных счетов. При этом, по информации экспертов, переживания последних напрасны, в случае если в доме установлены приборы учёта.

Так, жительница одного из домов на ул. Ленина, Татьяна, рассказала журналистам, что в этом году её семье удалось даже немного сэкономить на коммунальном ресурсе. Её платёж за октябрь составил всего 540 рублей.

- Раньше мы платили гораздо больше – в доме не было счетчика. Вместе с жильцами смогли договориться с УК об установке прибора учета. Они пошли нам навстречу. И пусть на первых порах пришлось потратиться, я довольна. Раньше набегала немаленькая сумма, но после установки счетчика все изменилось: теперь даже в самые холодные месяцы плачу меньше, чем родственники в соседнем доме, - подчеркнула женщина.

Схожим опытом поделился и Николай, житель дома на ул. Циолковского. В октябрьской квитанции за отопление ему было начислено 745 рублей.

- Боялись смотреть квитанцию, ведь в октябре уже дали отопление. Обещали рост тарифа, мы ожидали худшего, но нет – вышло меньше тысячи, - рассказал волгоградец.

В формуле расчёта платы за отопление один из самых весомых факторов – наличие прибора учёта. В случае его отсутствия, сумма рассчитывается на основании фиксированного тарифа, который предусматривает более высокую стоимость тепла для потребителей.

Отметим, установить общедомовой прибор учёта тепла собственники могут с помощью управляющей компании. Для этого необходимо принять соответствующее решение на собрании собственников жилья. После ввода устройства в эксплуатацию собственники смогут начать экономить на отоплении.