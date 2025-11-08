Общество

«Меньше тысячи за неполный месяц»: волгоградцы рассказали, как экономят на отоплении

Общество 08.11.2025 21:03
0
08.11.2025 21:03


В Волгограде из-за резкого похолодания отопительный сезон 2025-2026 годов начался досрочно, с 6 октября. Ранняя подача тепла в квартиры областного центра разделила собственников на два лагеря: тех, кто радуется тёплым батареям, и тех, кто опасается внушительных счетов. При этом, по информации экспертов, переживания последних напрасны, в случае если в доме установлены приборы учёта.

Так, жительница одного из домов на ул. Ленина, Татьяна, рассказала журналистам, что в этом году её семье удалось даже немного сэкономить на коммунальном ресурсе. Её платёж за октябрь составил всего 540 рублей.

- Раньше мы платили гораздо больше – в доме не было счетчика. Вместе с жильцами смогли договориться с УК об установке прибора учета. Они пошли нам навстречу. И пусть на первых порах пришлось потратиться, я довольна. Раньше набегала немаленькая сумма, но после установки счетчика все изменилось: теперь даже в самые холодные месяцы плачу меньше, чем родственники в соседнем доме, - подчеркнула женщина.

Схожим опытом поделился и Николай, житель дома на ул. Циолковского. В октябрьской квитанции за отопление ему было начислено 745 рублей.

- Боялись смотреть квитанцию, ведь в октябре уже дали отопление. Обещали рост тарифа, мы ожидали худшего, но нет – вышло меньше тысячи, - рассказал волгоградец.

В формуле расчёта платы за отопление один из самых весомых факторов – наличие прибора учёта. В случае его отсутствия, сумма рассчитывается на основании фиксированного тарифа, который предусматривает более высокую стоимость тепла для потребителей.

Отметим, установить общедомовой прибор учёта тепла собственники могут с помощью управляющей компании. Для этого необходимо принять соответствующее решение на собрании собственников жилья. После ввода устройства в эксплуатацию собственники смогут начать экономить на отоплении.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
08.11.2025 21:03
Общество 08.11.2025 21:03
Комментарии

0
Далее
Общество
08.11.2025 20:04
Общество 08.11.2025 20:04
Комментарии

0
Далее
Общество
08.11.2025 19:36
Общество 08.11.2025 19:36
Комментарии

0
Далее
Общество
08.11.2025 16:36
Общество 08.11.2025 16:36
Комментарии

0
Далее
Общество
08.11.2025 16:23
Общество 08.11.2025 16:23
Комментарии

0
Далее
Общество
08.11.2025 14:46
Общество 08.11.2025 14:46
Комментарии

0
Далее
Общество
08.11.2025 14:17
Общество 08.11.2025 14:17
Комментарии

0
Далее
Общество
08.11.2025 13:57
Общество 08.11.2025 13:57
Комментарии

0
Далее
Общество
08.11.2025 13:02
Общество 08.11.2025 13:02
Комментарии 0

0
Далее
Общество
08.11.2025 12:12
Общество 08.11.2025 12:12
Комментарии

0
Далее
Общество
08.11.2025 11:56
Общество 08.11.2025 11:56
Комментарии

0
Далее
Общество
08.11.2025 11:37
Общество 08.11.2025 11:37
Комментарии

0
Далее
Общество
08.11.2025 10:07
Общество 08.11.2025 10:07
Комментарии

0
Далее
Общество
08.11.2025 07:15
Общество 08.11.2025 07:15
Комментарии

0
Далее
Общество
08.11.2025 06:22
Общество 08.11.2025 06:22
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:37
Волгоградские дзюдоисты завоевали «серебро» малого финала Континентальной лиги: смотрим яркие кадры турнираСмотреть фотографии
21:03
«Меньше тысячи за неполный месяц»: волгоградцы рассказали, как экономят на отопленииСмотреть фотографии
20:04
Элитную квартиру экс-ректора ВолГУ продают в Волгограде за 36 млн рублейСмотреть фотографии
19:36
Вспоминаем Сергея Трофимова в редких фотографиях из архива ИА «Высота 102»Смотреть фотографии
17:22
Что же будет зимой? В Волгограде магазины за неделю взвинтили цены на овощной наборСмотреть фотографии
16:36
«Это наша новая реальность»: волгоградский географ - о первом снеге и небывалом потепленииСмотреть фотографии
16:23
В Камышине скончался один из пострадавших от взрыва самогонного аппаратаСмотреть фотографии
15:56
«Ротор» на «Волгоград Арене» сыграет с «Шинником» Смотреть фотографии
15:28
Под Волгоградом спасатели потушили нелегальное «кладбище» автопокрышекСмотреть фотографии
14:46
Андрей Бочаров поздравил командующего ЮВО с назначением замминистра обороныСмотреть фотографии
14:17
В Волгограде дизтопливо за неделю подорожало на 71 копейкуСмотреть фотографии
13:57
Бастрыкин потребовал уголовной ответственности за рабский труд в «Быковской ЦРБ»Смотреть фотографии
13:02
Проверить начисления платы за отопление волгоградцы могут по формулеСмотреть фотографии
12:47
В Волгограде задержан лихач, проигравший в «догонялки» ГосавтоинспекцииСмотреть фотографииCмотреть видео
12:12
Россияне массово жалуются на масштабный сбой в работе TelegramСмотреть фотографии
11:56
Под Волгоградом после атаки БПЛА свет вернулся в дома жителей четырёх районовСмотреть фотографии
11:37
В Волгограде прощаются с журналистом Сергеем ТрофимовымСмотреть фотографии
11:13
Под Волгоградом на федеральной трассе микроавтобус впечатался в фуруСмотреть фотографии
10:07
Магнитные бури третьи сутки испытывают на прочность волгоградцевСмотреть фотографии
09:11
В Волгограде вспыхнувшая «Лада» напугала жителей посёлка ВодстройСмотреть фотографииCмотреть видео
08:11
В Волжском на видео попал момент жуткого ДТП со школьником и иномаркойСмотреть фотографииCмотреть видео
07:36
Минобороны: над Волгоградской областью за ночь ликвидированы 8 БПЛАСмотреть фотографии
07:29
В Камышине троих мужчин госпитализировали после взрыва самогонного аппаратаСмотреть фотографии
06:22
В Волгограде аэропорт возобновил работу после семичасового простояСмотреть фотографии
06:04
В Волгограде и области отменили действующую всю ночь беспилотную опасностьСмотреть фотографии
05:40
Север Волгоградской области частично остался без света после атаки БПЛАСмотреть фотографии
21:11
«Хотели пройти как можно дальше»: главный тренер «Киквидзе» подвёл итоги чемпионата РФ по мини-футболу 8x8Смотреть фотографии
21:10
Зарплаты волгоградских чиновников «заморозят» до 2027 годаСмотреть фотографии
20:40
Врачи спасли саратовца с огромным куском сала в горлеСмотреть фотографии
20:22
Под Волгоградом полиция изъяла 8 авто у водителей за нарушения ПДДСмотреть фотографии
 