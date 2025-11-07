Зарплаты волгоградских чиновников «заморозят» до 2027 года

В Волгоградской области предлагают приостановить до 2027 года действие двух законодательных актов, предусматривающих ежегодную индексацию денежного содержания государственных гражданских служащих и денежного вознаграждения лиц, замещающих государственные должности в регионе. Соответствующий законопроект, как сообщает ИА «Высота 102», внесен в областную думу губернатором Андреем Бочаровым.

Ранее, напомним, сообщалось, что в Волгоградской области отменена с 1 октября 2025 года запланированная индексация денежного содержания чиновников, депутатов, а также сотрудником аппарата областной думы.

Во внесенном в облдуму законопроекте индексацию зарплат чиновников предлагается приостановить до 1 января 2027 года. В частности, поясняется, что это предложение подготовлено на основании пункта 6 статьи 13 Закона Волгоградской области от 11 июня 2008 г. № 1694-ОД «О бюджетном процессе в Волгоградской области», а также исходя из прогноза макроэкономических показателей, в целях обеспечения сбалансированности доходной и расходной части областного бюджета в 2026 году.

Указанный законопроект зарегистрирован и направлен на рассмотрение в профильный комитет облдумы.





