Вспоминаем Сергея Трофимова в редких фотографиях из архива ИА «Высота 102»





8 ноября в Волгограде прошли похороны известного журналиста, основателя и главного редактора ИА «Высота 102» Сергея Трофимова. Он уступил штурвал информагентства своим преемникам ещё в 2019 году, однако сформированный им костяк журналистов и операторов сохранился и с теплотой вспоминает годы его руководства, а также бережно хранит в редакционном архиве редкие фотографии, которыми хочет сейчас ещё раз поделиться с читателями.





Коллеги Сергея Петровича, которым довелось взаимодействовать с ним как в бытность работы в ТАСС, так уже и в эпоху восхождения ИА «Высота 102», отмечают его обширные связи в различных силовых структурах, что всегда позволяло журналисту первым получать доступ к самым «горячим» новостям. Истоки этого взаимодействия отчасти уходят корнями в молодые годы.









Изначально будущий главред ведущего в Волгоградской области информагентства посветил служению Отечеству. Он был офицером пограничных войск и лишь потом сменил профессию на журналистскую стезю. Корреспондентом ТАСС работал в республиках Средней Азии, Бурятии и Чечне.





















Мужество Сергея Петровича неоднократно высоко оценивалось государством. Журналист награждён медалью «За отвагу», а также орденом «За заслуги перед Отечеством» второй степени.









В 2005 году, ещё будучи корреспондентом ТАСС, вместе с единомышленниками создал уникальное информагентство, целью которого было освещение самых значимых событий Волгоградской области и соседних регионов.





Будучи главным редактором ведущего в регионе СМИ, совмещал эту работу с должностью заместителя губернатора Николая Максюты.









Своего руководителя и наставника журналисты ИА «Высота 102» навсегда запомнят строгим, но справедливым, готовым всегда прийти на помощь.