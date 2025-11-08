В Волгограде вспыхнувшая «Лада» напугала жителей посёлка Водстрой





7 ноября около полуночи жителей посёлка Водстрой Тракторозаводского района Волгограда заставила поволноваться горящая легковушка, припаркованная на одной из улиц. Очевидцы опасались, что внутри могли находиться люди, и вызвали на место происшествия экстренные службы.







- В 23:30 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в Тракторозаводском районе города Волгограда. Горел по всей площади автомобиль «Лада Приора». Пожарные подразделения 1-й пожарно-спасательной части ликвидировали возгорание в 23:45, — сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Отметим, по информации спасателей, в результате возгорания машины никто не пострадал. Пожар спровоцировало короткое замыкание.

Фото и видео: Жесть Волгограда / t.me