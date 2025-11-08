8 ноября в Волгоградской области энергетики завершили ремонтные работы после ночного налёта украинских БПЛА на подстанцию «Балашовская». По информации администрации региона, коммунальный ресурс вновь поступает всем потребителям, включая жилые массивы и социальные объекты на территории четырёх муниципальных районов.

- Нарушение работы энергетической инфраструктуры региона в результате атаки БПЛА ликвидировано. В 11:08 восстановлено электроснабжение населенных пунктов Киквидзенского, Урюпинского, Новониколаевского и Новоаннинского районов, — подчёркивается в сообщении пресс-службы области.

Напомним, минувшей ночью Волгоградская область вновь подверглась налёту беспилотников. Дежурным расчётам ПВО удалось сбить 8 летательных аппаратов самолётного типа. Благодаря профессионализму военных удалось избежать жертв.