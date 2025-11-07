Врачи спасли саратовца с огромным куском сала в горле





В городе Балаково Саратовской области врачи вытащили из горла местного жителя кусок сала, который он пытался проглотить. Об этом сообщает ИА «СарИнформ» со ссылкой Балаковскую городскую больницу.

Выяснилось, что мужчина решил поужинать салом, но кусок оказался слишком большим. Сало не попало в пищевод, а застряло за гортанью, перекрыв пострадавшему доступ кислорода.

Чтобы достать кусок еды, медикам потребовалось хирургическое вмешательство под наркозом. Только после данных манипуляций пациенту удалось вытащить кусок сала.

Фото: Балаковская городская больница