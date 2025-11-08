



В Дзержинском районе Волгограда лихач за рулём «четырнадцатой» решил сыграть в «догонялки» с Госавтоинспекцией. Правоохранители попытались остановить подозрительную машину, однако водитель отказался выполнить требования и попытался скрыться. Финал инцидента засняла камера уличного видеонаблюдения.





- Инспекторы ДПС начали преследование нарушителя. В результате погони водитель отечественного автомобиля не справился с управлением, совершил столкновение с автомобилем Honda, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

При этом даже авария не смутила правонарушителя. Мужчина дождался, когда инспекторы выйдут из преследовавшей патрульной машины, после чего вновь вдавил педаль газа и, совершив резкий разворот, попытался выехать с обочины на дорогу. Однако на этот раз волгоградского «Шумахера» подвёл автомобиль. После столкновения с иномаркой двигатель вышел из строя, а из капота начал подниматься дым.

Осознав, что уехать от патруля ему уже не на чем, лихач предпринял отчаянную попытку убежать от полицейских, но тут же был скручен.

Отметим, по данным правоохранителей, за рулём автомобиля «ВАЗ-2114» находился 21-летний местный житель без водительских прав. Теперь молодому человеку предстоит раскошелиться на целый ворох штрафов. Машина лихача была помещена на штрафстоянку.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области