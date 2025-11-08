Россияне массово жалуются на масштабный сбой в работе Telegram





8 ноября в России произошёл массовый сбой в работе мессенджера Telegram. Утром с 9:00 до 11:00 пользователи практически со всех регионов начали сообщать о недоступности интернет-сервиса.

Часть россиян сетовали, что у них перестали загружаться фото, видео и другого рода медийный контент, а часть сообщали, что приложение для общения полностью прекратило работать и не грузится. При этом многие отмечают, что на этот раз проблема затронула не только пользователей мобильного, но и даже стационарного интернета.

- Где то час на телефоне ничего не грузилось. Более того, в этот период не помогало ни переключение на Wi-Fi, ни даже VPN, - поделился с журналистами один из пользователей.

По данным сервиса detector404.ru, больше всего жалоб регистрировалось в 10:30. С проблемами чаще всего сталкивались жители Карелии, Приморского края, Кузбасса, Воронежской и Архангельской областей.

Кроме того, часть жалоб на доступность Telegram пришла и из Волгоградской области. По данным мониторинга, сбой в работе мессенджера занял первое место среди сигналов от волгоградцев о перебоях в работе популярных интернет-сервисов.