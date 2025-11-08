Проверить начисления платы за отопление волгоградцы могут по формуле





Первые в этом сезоне квитанции за ЖКУ с учетом отопления волгоградцы получают с первых чисел ноября. Тепло в дома горожан начали подавать поэтапно с 6 по 13 октября. У кого-то суммы увеличились незначительно, а где-то квартплата выросла ощутимо. Как идет начисление суммы за отопление – объяснили в пресс-службе «Концессий».

– Начисление оплаты за услугу отопления в Волгограде производится двумя способами. Если в доме есть прибор учета, жильцы будут платить строго за то тепло, что «зашло» в дом через счетчик. Суммы за октябрь и ноябрь уже будут отличаться, ведь в октябре тепло горожане начали получать не с начала месяца.

Если счетчика в доме нет, то неважно, с какого дня в октябре в квартирах прогрелись батареи – жильцы оплачивают отопление как за полный месяц. И суммы ежемесячно (с октября по апрель) будут одинаковые.

Так как рассчитать сумму за отопление?

Если в доме нет прибора учета, размер суммы можно рассчитать самим: необходимо умножить общую площадь квартиры на норматив потребления тепла и тариф.

Новый коммунальный тариф на отопление действует в Волгоградской области с 1 июля 2025 года: он увеличился на 12,6% и составляет 2907,14 руб./Гкал. Для сравнения, в соседней Ростовской области тариф составляет 3490,41 руб/Гкал, Астраханской – 2 502,98 руб./Гкал, в Краснодарском крае – 2837,21 руб/Гкал.

Что касается норматива потребления коммунальной услуги, то он зависит от года постройки дома и этажности и устанавливается комитетом тарифного регулирования. Например, для 16-этажки, построенной после 1999 года, норматив будет равен 0,010. Это значит, что именно столько гигакалорий требуется в месяц для обогрева 1 кв. м общей площади жилого помещения. Норматив для каждого конкретного дома указан в платежном документе.

Рассчитать сумму за отопление при наличии общедомового прибора учета можно, разделив общее количество тепла, которое «зашло» в дом через ОДПУ, пропорционально общей площади жилых и нежилых помещений в доме.

Есть случаи, когда волгоградцы устанавливают индивидуальный прибор учета тепла. Если такие счетчики стоят не в каждой квартире в доме, то сумма показаний квартир с индивидуальными счетчиками тепла делится на общую площадь этих квартир. Полученный удельный расход на 1 кв. метр умножается на площадь каждой из квартир, где нет индивидуальных счетчиков. И еще добавится плата за тепло, потребленное на общедомовые нужды.

– Если сумма в платежке все-таки смущает, можно обратиться для разъяснений в свою УК. Случается, что там просто не вовремя подали показания приборов учета. В этом случае начисление за отопление будет произведено, как если бы в доме не было счетчика, – пояснили в ресурсоснабжающей организации.

Если нарушений со стороны управляющей компании нет, волгоградцы могут обратиться за разъяснениями по суммам в Единый диспетчерский центр по вопросам ЖКХ по номеру (8442) 333-134.