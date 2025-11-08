Экономика

Что же будет зимой? В Волгограде магазины за неделю взвинтили цены на овощной набор

08.11.2025
В Волгоградской области Росстат зафиксировал резкий рост стоимости основного овощного набора. Сильнее всего подорожали в регионе огурцы – на 8,6%, помидоры на 7,7%, морковь на 4,7%, лук репчатый на 3,7%, капусту белокочанную на 1,9%, яблоки 0,5%, картофель +0,4%.

Также взлетели цены на размещение в волгоградских гостиницах + 4,1% и медикаменты. В частности, прибавили в стоимости популярный обезболивающий препарат «Анальгин» +3,6% и мазь для заживления ран «Левомеколь» +3,5%.

Рейтинг подешевевших за неделю товаров не столь разнообразен. Так, больше всего в цене потеряли консервы для детского питания (-2,3%), поваренная соль (-2,0%) и сахар-песок (-1,4%).

