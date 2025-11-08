



7 ноября в Камышине Волгоградской области произошёл взрыв в одном из кухонных помещений пятиэтажки на территории 3-го микрорайона. ЧП случилось вечером во время попытки хозяина угостить гостей свежим самогоном.

- В 20:17 в городе Камышин в квартире многоквартирного жилого дома в 3-м микрорайоне произошла разгерметизация самогонного аппарата. По прибытию сотрудников МЧС России обнаружено, что в результате хлопка паров (без горения) в квартире повреждено оконное остекление, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Отметим, по информации спасателей, в результате произошедшего троим мужчинам потребовалась медицинская помощь. Они были госпитализированы в больницу.

Фото: подслушано Камышин / t.me