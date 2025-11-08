Под Волгоградом на федеральной трассе микроавтобус впечатался в фуру

7 ноября в Суровикинском районе Волгоградской области произошло ДТП с участием пассажирского «Соболя» и фуры. Авария случилась ранним утром на участке федеральной трассы Р-260 в границах Сысоевского сельского поселения.
- В 06:30 на 160 км автодороги «Волгоград – Каменск-Шахтинский – Луганск» произошло столкновение автомашин «МАЗ-5440» и «ГАЗ-2217», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.
Судя по опубликованным кадрам, грузовик выворачивал на основную дорогу, когда ему в прицеп врезался микроавтобус.
Отметим, в результате аварии кабина «Соболя» получила серьёзные повреждения. Мужчина, находящийся за рулём автомобиля, от полученных травм погиб на месте.