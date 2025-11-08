Общество

В Волгограде дизтопливо за неделю подорожало на 71 копейку

Общество 08.11.2025 14:17
7 ноября Росстат сообщил об итогах мониторинга розничных цен на нефтепродукты в Волгоградской области. По информации специалистов, за неделю больше всего подорожало дизельное топливо до 71 рубля и 33 копеек за один литр. Рост составил 1,01% или 71 копейку.

Меньшим темпом, но всё продолжили брать новые высоты и ценники на бензин. Топливо марки АИ-92 подорожало на 34 копейки до 61 рубля и 29 копеек, марки АИ-95 — на 38 копеек до 67 рублей 77 копеек, марки АИ-98 и выше — на 60 копеек до 87 рублей и 56 копеек.

16:36
"Это наша новая реальность": волгоградский географ - о первом снеге и небывалом потепленииСмотреть фотографии
16:23
В Камышине скончался один из пострадавших от взрыва самогонного аппаратаСмотреть фотографии
15:56
«Ротор» на «Волгоград Арене» сыграет с «Шинником» Смотреть фотографии
15:28
Под Волгоградом спасатели потушили нелегальное «кладбище» автопокрышекСмотреть фотографии
14:46
Андрей Бочаров поздравил командующего ЮВО с назначением замминистра обороныСмотреть фотографии
14:17
В Волгограде дизтопливо за неделю подорожало на 71 копейкуСмотреть фотографии
13:57
Бастрыкин потребовал уголовной ответственности за рабский труд в «Быковской ЦРБ»Смотреть фотографии
13:02
Проверить начисления платы за отопление волгоградцы могут по формулеСмотреть фотографии
12:47
В Волгограде задержан лихач, проигравший в «догонялки» ГосавтоинспекцииСмотреть фотографииCмотреть видео
12:12
Россияне массово жалуются на масштабный сбой в работе TelegramСмотреть фотографии
11:56
Под Волгоградом после атаки БПЛА свет вернулся в дома жителей четырёх районовСмотреть фотографии
11:37
В Волгограде прощаются с журналистом Сергеем ТрофимовымСмотреть фотографии
11:13
Под Волгоградом на федеральной трассе микроавтобус впечатался в фуруСмотреть фотографии
10:07
Магнитные бури третьи сутки испытывают на прочность волгоградцевСмотреть фотографии
09:11
В Волгограде вспыхнувшая «Лада» напугала жителей посёлка ВодстройСмотреть фотографииCмотреть видео
08:11
В Волжском на видео попал момент жуткого ДТП со школьником и иномаркойСмотреть фотографииCмотреть видео
07:36
Минобороны: над Волгоградской областью за ночь ликвидированы 8 БПЛАСмотреть фотографии
07:29
В Камышине троих мужчин госпитализировали после взрыва самогонного аппаратаСмотреть фотографии
06:22
В Волгограде аэропорт возобновил работу после семичасового простояСмотреть фотографии
06:04
В Волгограде и области отменили действующую всю ночь беспилотную опасностьСмотреть фотографии
05:40
Север Волгоградской области частично остался без света после атаки БПЛАСмотреть фотографии
21:11
«Хотели пройти как можно дальше»: главный тренер «Киквидзе» подвёл итоги чемпионата РФ по мини-футболу 8x8Смотреть фотографии
21:10
Зарплаты волгоградских чиновников «заморозят» до 2027 годаСмотреть фотографии
20:40
Врачи спасли саратовца с огромным куском сала в горлеСмотреть фотографии
20:22
Под Волгоградом полиция изъяла 8 авто у водителей за нарушения ПДДСмотреть фотографии
20:00
Тыквенный сезон: 5 рецептов из главного осеннего суперфудаСмотреть фотографии
19:41
В Госдуме рассмотрят законопроект о полном запрете вейповСмотреть фотографии
19:10
Волгоградец трое суток удерживал позиции в зоне СВОСмотреть фотографии
18:44
Котово, Ефимовка и Нижние Коробки останутся без воды 10 ноябряСмотреть фотографии
18:22
Золотая не только осень? В Волгограде новые улицы готовят к введению платных парковокСмотреть фотографии
 