В Волгограде дизтопливо за неделю подорожало на 71 копейку





7 ноября Росстат сообщил об итогах мониторинга розничных цен на нефтепродукты в Волгоградской области. По информации специалистов, за неделю больше всего подорожало дизельное топливо до 71 рубля и 33 копеек за один литр. Рост составил 1,01% или 71 копейку.

Меньшим темпом, но всё продолжили брать новые высоты и ценники на бензин. Топливо марки АИ-92 подорожало на 34 копейки до 61 рубля и 29 копеек, марки АИ-95 — на 38 копеек до 67 рублей 77 копеек, марки АИ-98 и выше — на 60 копеек до 87 рублей и 56 копеек.