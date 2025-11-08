В Волжском на видео попал момент жуткого ДТП со школьником и иномаркой





7 ноября в Волжском произошло ДТП с участием школьника и иномарки. Авария случилась в 16:30 напротив остановки общественного транспорта «Кинотеатр «Юность». Момент жуткого наезда попал в объектив одной из камер уличного видеонаблюдения.





Судя по опубликованным кадрам, двое взрослых в вечерний час пик попытались перебежать проезжую часть бульвара Профсоюзов в необустроенном для этого месте. Увидев пример старших, этим же путём решил пересечь дорогу и школьник. В какой-то момент наперерез юноше неожиданно выскочила иномарка. Водитель до последнего даже не пытался притормозить, и лишь за мгновение до столкновения решил уйти влево, однако было уже поздно.

Сильнейшим ударом мальчик был отброшен в сторону и, несколько раз перевернувшись в воздухе, упал на асфальт.

Отметим, пострадавшему потребовалась медицинская помощь. Редакция уточняет информацию об обстоятельствах и последствиях аварии в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Фото и видео: POWERNET / vk.com