В Волгограде аэропорт возобновил работу после семичасового простоя





8 ноября в Волгограде аэропорт постепенно возвращается к штатной работе после вынужденного семичасового простоя из-за атаки БПЛА. Росавиация в 5:55 сняла запрет для воздушной гавани на приём и отправление гражданских авиарейсов.

- Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Они вводились для обеспечения безопасности полетов, — сообщил официальный представитель федерального авиационного агентства.

Во время действия запрета оказался перенесён с 23:45 7 ноября на 13:00 8 ноября вылет из Волгограда в Хургаду рейса NE 661 авиакомпании Nesma Airlines.

Отметим, ранее стало известно об отмене действующего всю ночь в регионе режима угрозы опасности атаки БПЛА. Также ситуацию в Волгоградской области прокомментировал губернатор Андрей Бочаров. Глава региона сообщил, что дежурными расчётами ПВО была отражена массированная атака БПЛА на энергетическую инфраструктуру. Пострадавших удалось избежать, однако часть населённых пунктов в северных районах региона оказались без света.