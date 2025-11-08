Общество

Магнитные бури третьи сутки испытывают на прочность волгоградцев

08.11.2025
8 ноября Земля вот уже третьи сутки продолжает испытывать влияние солнечного вещества, выброшенного светилом во время недавних вспышек. Вопреки изначальным прогнозам учёных, возникший на нашей планете геомагнитный шторм так и не набрал экстремальную мощность, однако всплески геомагнитной активности по-прежнему фиксируются наземными станциями и спутниками.

- Планету всё же задел край одного из плазменных облаков, основная масса которых, ожидавшаяся вчера, со всей очевидностью, всё же прошла мимо планеты. В результате график магнитных бурь за последние 2 суток имеет довольно странный вид. На нём прорисовано начало геомагнитного события в первой половине 7 ноября, связанное с корональной дырой, и окончание, связанное с пришедшим сейчас "хвостом" одного из плазменных облаков. Между ними, там, где должно было находиться основное геомагнитное воздействие, ничего нет — выброшенные массы солнечного вещества, которые должны были прийти в это время, просто прошли мимо Земли, - сообщили учёные ИКИ РАН.

При этом даже имеющиеся всплески геомагнитной активности являются существенными и достигают уровня 6-7 баллов.

Специалисты также указывают, что даже в средней полосе России жители так и не смогли увидеть северное сияние. Всё дело в том, что геоудары совпали с дневным временем, когда наблюдение данного явления невозможно.

Отметим, несмотря на неожиданно оптимистичный сценарий удара солнечного вещества по Земле, математические модели сохраняют вероятность геомагнитных «афтершоков» мощностью в 5-7 баллов в ближайшие несколько дней.

