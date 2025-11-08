В Камышине скончался один из пострадавших от взрыва самогонного аппарата





В комитете здравоохранения Волгоградской области рассказали о состоянии пострадавших от взрыва в многоквартирном доме на территории 3-го микрорайона Камышина. По информации медиков, одного из мужчин спасти не удалось, а двоих перевозятся из центральной городской больницы в Волгоград.

- Один пострадавший получил несовместимые с жизнью травмы и скончался в Камышинской ЦГБ. Двое других пострадавших перегоспитализируются в ожоговое отделение больницы СМП №25, - сообщили журналистам в пресс-службе облкомздрава.

Напомним, взрыв в пятиэтажке произошёл в Камышине 7 ноября. По информации ГУ МЧС России по Волгоградской области, причиной ЧП стала разгерметизация самогонного аппарата. В результате произошедшего часть жилых помещений лишилась остекления.

Фото: подслушано Камышин / t.me